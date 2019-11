The Future Fix Podcast: Inclusion and a new “smart” campus in Montreal

Spacing and Evergreen proudly present The Future Fix: Solutions for Communities Across Canada, a special podcast series. Three of the ten podcasts are broadcast in French.

Spacing et Evergreen présentent ensemble une nouvelle série de podcast, Face au futur : des solutions pour les communautés du Canada, d’une côte à l’autre.

CET ÉPISODE: Montréal : Le travail d’inclusivité d’un nouveau campus «intelligent»

Dans cet épisode, nous avons voulu réfléchir à la façon dont le monde académique pourrait s’insérer dans le concept de ville intelligente. Le nouveau Campus MIL de l’Université de Montréal, inauguré en septembre 2019, correspond bien à l’idée que l’on pourrait se faire d’un établissement universitaire intégré dans un contexte de ville intelligente.

Geneviève O’Meara, la porte-parole de l’Université de Montréal, explique comment le Campus MIL, en se réappropriant une friche industrielle, a su utiliser l’espace de façon inclusive et responsable. Les projets éphémères, les installations technologiques, la mise en place de pistes cyclables et de passerelles sécuritaires ont, entre autres, valu à ce campus l’obtention de la certification LEED.

Pourtant, Sasha Dyck, un résident de Parc-Extension, prend la venue du Campus MIL à quelques 500 mètres de chez lui avec plus de réserve. Alors que l’on parle d’innovation et de progrès technologiques, Sasha Dyck est préoccupé par des problèmes bien plus rudimentaires, qui sont accentués par l’installation du campus aux frontières d’un des quartiers les plus pauvres du Canada.

THIS EPISODE: Inclusion and a new “smart” campus in Montreal

How do post-secondary institutions, and specifically their campuses, fit into the smart city landscape? The Université of Montréal’s new Campus MIL gives us an idea. Geneviève O’Meara, Université of Montréal spokesperson talks to us about how Campus MIL inclusively and responsibly repurposed old industrial lands with temporary urban interventions, tech installations, bike lanes, safe walkways, and other features that even landed them a LEED certification. But Sasha Dyck, a resident of Parc-Extention, is wary of MIL Campus located some 500 metres from where he lives. This may be a story of innovation and technological progress for some, but Sasha tells us about the impact all of this can have on one of Canada’s poorest neighbourhoods. As innovative, tech-enabled spaces make their way into our cities we have to ask ourselves: Who is being left behind?