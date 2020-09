The Future Fix: Internet as a human right

Spacing and Evergreen proudly present The Future Fix: Solutions for Communities Across Canada, a special podcast series. This is a special, French-language edition.

Spacing et Evergreen présentent ensemble une nouvelle série de podcast, Face au futur : des solutions pour les communautés du Canada, d’une côte à l’autre.

CET ÉPISODE: Internet devient un droit fondamental

Si internet a toujours été considéré comme un outil utile, l’ avènement de la pandémie de la covid-19 l’a récemment propulsé au rang de bien de première nécessité.

Tout transite par internet : les cours en lignes, le télétravail, les rencontres virtuelles avec les médecins, les collègues et les amis.

Pourtant, cette transition vers un monde digital n’est possible qu’ avec un accès à internet fiable et abordable. À l’heure actuelle, cet accès n’est pas encore garanti dans toutes les communautés au Canada, un fait notamment mis en évidence dans le contexte de la pandémie. De quelle manière les populations vulnérables peuvent-elles accéder à Internet et quel est le rôle que les gouvernements locaux ont à jouer pour en garantir l’accès?

Pour réfléchir à cette question plus en profondeur nous avons discuté avec Ismaël Seck un enseignant en adaptation scolaire dans une école située à Parc-Extension. Il nous a fait part de son expérience en tant qu’enseignant dans ce quartier montréalais dont le taux de revenu familial est l’ un des plus faibles au pays et de la manière dont il a dû composer avec l’enseignement en temps de pandémie, alors que certains élèves n’avaient pas accès à du matériel technologique suffisamment efficace pour suivre les cours en ligne.

Edith Cloutier, lDirectrice générale du Centre d’amitié autochtone de Val d’Or, a quant elle partagé avec nous les objectifs de l’initiative “Branché Kijaté” qui vise à garantir un accès à internet à 24 familles autochtones de Val d’Or.

