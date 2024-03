THE FUTURE FIX: Vivre en Ville Ã  Victoriaville

Spacing et Evergreen présentent ensemble une nouvelle série de podcast, Face au futur : des solutions pour les communautés du Canada, d’une côte à l’autre.

CET ÉPISODE: Vivre en Ville à Victoriaville : les coulisses d’une collectivité viable

Dans cet épisode, nous sommes allés dans les coulisses de la planification urbaine de Victoriaville. Nous nous sommes intéressés à la manière dont les municipalités comme Victoriaville s’y prennent pour mettre en branle des projets urbanistiques en tenant compte à la fois des paramètres environnementaux, économiques et sociaux.

Les entretiens avec Jean-François Morissette, Directeur des Services de la gestion du territoire et du développement durable, et Valérie Ebacher, urbaniste chez Vivre en Ville, soulignent l’importance des collaborations interdisciplinaires. Grâce à ces échanges, nous comprenons mieux la nécessité croissante d’inclure dans les projets urbains une diversité de compétences afin de relever les défis municipaux complexes auxquels les villes sont confrontées, notamment dans le contexte pressant des changements climatiques.

