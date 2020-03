The Future Fix Podcast: The future of smart health

Spacing and Evergreen proudly present The Future Fix: Solutions for Communities Across Canada, a special podcast series. Three of the ten podcasts are broadcast in French.

Spacing et Evergreen présentent ensemble une nouvelle série de podcast, Face au futur : des solutions pour les communautés du Canada, d’une côte à l’autre.

CET ÉPISODE: Quel est le futur de la santé?

Des appareils portables comme les montres intelligentes qui suivent nos pas et notre fréquence cardiaque, des dossiers de santé numérisés, des suivis à distance pour les maladies chroniques; les initiatives en santé intelligente ne cessent de se multiplier.

Pour avoir une idée plus claire de ce concept et de la forme que cela peut prendre, nous sommes entretenu avec Dida Berku la conseillère municipale de Côte-Saint-Luc. Elle nous explique en consiste le projet en santé intelligente « VillAGE », finaliste du défi des villes intelligentes d’Infrastructure Canada.

Et, afin de de réfléchir plus en profondeur l’avenir de la santé, Jonathan Veale du département de Santé et de Bien-Être de Nouvelle-Écosse nous a accordé une entrevue. Il témoigne de la nécessité de mettre les technologies numériques au profit de l’inclusion sociale et de l’accessibilité pour permettre un avenir de la santé plus prospère.

THIS EPISODE: The future of smart health

From portable smart watch technology that follows our heartbeat, to distance medical consultations for chronic illnesses, smart health initiatives are on the rise in communities across Canada.

On this episode of ‘Face au Future,’ host Katia Gaid is joined by Dida Berku, City Councillor in the City of Côte-Saint-Luc, Quebec, to explore VillAGE, the smart health initiative that made her city a finalist in the 2019 Smart Cities Challenge. Plus: Jonathan Veale, Chief Design Officer with the Nova Scotia Department of Health and Wellness on new health technology, social inclusion and accessibility.

The Future Fix is a partnership between Spacing and Evergreen for the Community Solutions Network: a program of Future Cities Canada. As the program lead, Evergreen is working with Open North and partners to help communities of all sizes across Canada navigate the smart cities landscape. The Community Solutions Network is supported with funding provided by Infrastructure Canada.

