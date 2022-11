The Future Fix: a smart shift for Trois-Rivières

Spacing and Evergreen proudly present The Future Fix: Solutions for Communities Across Canada, a special podcast series. This is a special, French-language edition.

Spacing et Evergreen présentent ensemble une nouvelle série de podcast, Face au futur : des solutions pour les communautés du Canada, d’une côte à l’autre.

CET ÉPISODE: Trois-Rivières : un virage intelligent

Face au futur est presenté en collaboration avec le magasin Spacing et Evergreen dans le cadre du programme Réseau de solutions pour les communautés. C’est une initiative de Villes d’avenir Canada.

Après la ville de Québec, Trois-Rivières est la deuxième ville la plus ancienne de la province. C’est aussi l’une des villes industrielles les plus anciennes au Canada. Comment une municipalité comme celle-ci gère-t-elle ses enjeux de mobilité? Vincent Turgeon et Samuel Laferrière qui œuvrent auprès de la municipalité de Trois-Rivières nous expliquent comment, alors qu’ils tentaient de renouveler les systèmes de préemption pour les véhicules d’incendie, ont décidé de prendre le virage de la mobilité indépendante.

