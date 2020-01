The Future Fix Podcast: Smart Mobility, Fare Play and Quebec City’s New Tramway Project

Spacing and Evergreen proudly present The Future Fix: Solutions for Communities Across Canada, a special podcast series. Three of the ten podcasts are broadcast in French.

Spacing et Evergreen présentent ensemble une nouvelle série de podcast, Face au futur : des solutions pour les communautés du Canada, d’une côte à l’autre.

CET ÉPISODE: Un tramway de Québec et des projets de mobilité intelligente

Quand on pense à la mobilité dans le cadre des villes intelligentes, il nous arrive souvent de penser aux villes futuristes qui ont marqué notre imaginaire avec leurs voitures volantes ou les hyperloops. Pourtant, la mobilité intelligente est déjà présente dans nos quotidiens de manière plus organique et concrète. Dans cet épisode, nous nous sommes intéressés au projet de Tramway de la ville de Québec et avons voulu comprendre comment la mobilité intelligente s’intègre dans ces nouveaux projets de mobilité présents au Québec et à travers le pays.

Le maire de Québec a annoncé en 2018 que le projet projet de renouvellement du transport en commun serait mis en place et prendrait la forme d’un Tramway. Etienne Grandmont, le porte parole et directeur général de Accès Transports Viables nous a permis de comprendre davantage le contexte qui entoure la création du Tramway, et tout ce qui concerne les enjeux de transports et de mobilité à dans la ville de Québec.

Pour aller un peu plus loin, nous nous sommes entretenus avec Thierry St-Cyr, le directeur du CIAMIL : le centre d’incubation et d’accélération en mobilité intelligente à Laval. Thierry St-Cyr nous explique en quoi consiste exactement la mobilité intelligente et quelles solutions cet organisme met en place pour améliorer le service d’un transport collectif plus efficient et d’une ville plus intelligente.

THIS EPISODE: Smart Mobility, Fare Play and Quebec City’s New Tramway Project

When we hear about mobility in the smart city we might think of hyperloops and flying cars, but ‘smart’ mobility can be as ordinary as our morning commute. On this episode of ‘Face au Future’, host Katia Gaid is joined by activist Etienne Grandmont (Accès transport viable) and engineer and manager Thierry St-Cyr (Centre d’Incubation et d’Accélération en Mobilité Intelligente à Laval) to explore Quebec City’s new Tramway project and the transition to smart and sustainable mobility.

The Future Fix is a partnership between Spacing and Evergreen for the Community Solutions Network: a program of Future Cities Canada. As the program lead, Evergreen is working with Open North and partners to help communities of all sizes across Canada navigate the smart cities landscape. The Community Solutions Network is supported with funding provided by Infrastructure Canada.

