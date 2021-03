The Future Fix: Smart energy transition

Spacing and Evergreen proudly present The Future Fix: Solutions for Communities Across Canada, a special podcast series. This is a special, French-language edition.

Spacing et Evergreen présentent ensemble une nouvelle série de podcast, Face au futur : des solutions pour les communautés du Canada, d’une côte à l’autre.

CET ÉPISODE: Une transition énergétique intelligente

Les défis environnementaux sans précédent auxquels le monde est confronté , nous forcent à nous réinventer, surtout en période de crise sanitaire mondiale. Heureusement, le rythme de l’avancement technologique s’accélère et nous savons de plus en plus mettre à profit les données et les technologies au service des collectivités.

Dans cet épisode, nous avons été voir comment les données peuvent être utilisées pour faciliter la transition éco-énergétique de différentes communautés du Canada. Dans un premier temps, Eddie Oldfield, basé au Nouveau-Brunswick, nous présente un outil de référence mis en place par l’organisme Quest, qui permet de dresser un tableau de ce à quoi ressemble une collectivité éco-énergétique. Puis, Fabienne Joly, responsable de la transition énergétique à Lac-Mégantic, nous partage l’expérience de sa communauté avec le projet Micro-réseau développé avec Hydro-Québec. Un exemple très concret de la manière dont on peut faire coïncider les technologies, les ressources énergétiques et la participation citoyenne.

