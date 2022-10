The Future Fix: Is bike culture inclusive?

Spacing and Evergreen proudly present The Future Fix: Solutions for Communities Across Canada, a special podcast series. This is a special, French-language edition.

Spacing et Evergreen présentent ensemble une nouvelle série de podcast, Face au futur : des solutions pour les communautés du Canada, d’une côte à l’autre.

CET ÉPISODE: La culture de la bicyclette est-elle inclusive?

Si vous vivez à Montréal ou que vous y êtes déjà allé, vous avez certainement remarqué qu’il y a beaucoup de cyclistes. On peut même dire que c’est une ville où la culture de la bicyclette est bien établie. Comment fait-on pour maintenir le statut d’une ville agréable pour les cyclistes et à quels défis la municipalité est-elle confrontée? Marianne Giguère, conseillère à la Ville de Montréal, nous parle de gestion et d’inclusion tandis que Catherine Morency, professeure à Polytechnique Montréal, nous explique comment la technologie peut intervenir pour faciliter la vie des cyclistes, et même, des autres citoyens.

